Come già affermato, (CLICCA QUI) il presidente del Bologna Joey Saputo starebbe seriamente pensando di prelevare il Ravenna e trasformarlo in un club satellite. L’idea nasce dalla collaborazione tra le due società in merito al discorso stadio, il Bologna infatti con ogni probabilità giocherà le partite in casa della prima parte della prossima stagione proprio allo stadio del Ravenna a causa della ristrutturazione del Dall’Ara. Questo quanto riportato dal “Corriere di Ravenna”.