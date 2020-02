L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla riqualificazione dello stadio del Bologna. Ieri, Fenucci si è recato a Ravenna per valutare la possibilità di giocare allo stadio Benelli nei mesi in cui il Dall’Ara diventerà un cantiere. Ad oggi è più che concreta la nascita di una collaborazione tra le due società, e non a caso già a fine estate il tema sarebbe stato trattato da Marco Di Vaio con gli stessi dirigenti del Ravenna, ma il bello deve ancora venire. Leggete qua: non è escluso che Joey Saputo possa decidere o di acquistare il Ravenna o quanto meno di investire in questa società affinché la squadra giallorossa (che oggi gioca in Lega Pro, nel girone di Cesena, Modena, Reggiana e Padova) entri nell’orbita del Bologna. «In virtù dei rapporti che legano le due città e le due tifoserie, Comune di Ravenna e il Bologna, con il fondamentale supporto del Ravenna Football Club, hanno avviato un confronto tecnico per capire se Ravenna potrà dare ospitalità al Bologna per il periodo di ristrutturazione del Dall’Ara», il succo del comunicato del sindaco.