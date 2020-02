L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulle probabili formazioni di Milan-Juventus, semifinale di coppa Italia. Ecco quanto riportato:

“MILANO – Ottavo infortunio da quando è al Milan per Lucas Biglia. Non ha pace l’ex giocatore della Lazio, colpito ancora da un problema fisico durante l’allenamento a Milanello. Il centrocampista ha riportato una distorsione del ginocchio destro con interessamento del legamento collaterale mediale. I tempi di recupero andranno valutati nei prossimi giorni ma Biglia potrebbe rimanere fuori per un mese. L’argentino era appena rientrato da un altro infortunio al bicipite femorale, in cui era rimasto ai box per quattro settimane, e solo contro l’Inter era stato inserito nella lista dei convocati. Ora un nuovo guaio che inevitabilmente renderà scoperta la mediana rossonera dopo il ko di Rade Krunic, due problemi in più per Stefano Pioli. Biglia da quando è arrivato in rossonero ha giocato 63 partite ma ne ha saltate 40 per infortunio, il suo contratto è in scadenza a fine giugno e non verrà rinnovato.

TORINO – Poco turnover per la Juve di coppa Italia. Troppo importante la sfida con i rossoneri, considerato il momento delicato, per fare rotazioni ampie. Tra i pali torna Buffon, portiere di coppa. In attacco CR7 sarà affiancato da Dybala: il ballottaggio è tra Ramsey e Higuain, per una scelta che identificherà una Juve più solida, con il gallese, o più offensiva, con il Pipita. A centrocampo, Pjanic sarà confermato in regia, a meno di sorprese, nonostante il periodo poco brillante. Al suo fianco tornerà Matuidi, con Rabiot che potrebbe spostarsi a destra, in ballottaggio con Bentancur. In difesa De Ligt e Bonucci al centro con Alex Sandro a sinistra e Cuadrado, in vantaggio su De Sciglio, a destra. Tra i convocati torna Danilo. Assenti Bernardeschi, Douglas Costa e il lungodegente Khedira. Chiellini, intanto, ieri ha giocato 50 minuti in allenamento con le giovanili contro il Chisola (Dilettanti): il rientro del capitano si avvicina”.