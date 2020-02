Giuseppe Mascara, allenatore del Biancavilla, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Golsicilia.it”. Ecco quanto affermato: «Palmese? Era una partita che valeva tre-quarti del campionato. Dobbiamo pensare a fare più punti possibili per stare tranquilli. Palermo? Sappiamo di andare a giocare a casa della capolista, non è una squadra qualsiasi. È certo che noi non abbiamo niente da perdere, andremo lì per divertirci e metterli in difficoltà. Io sono dell’idea che non bisogna mai avere rammarichi. Stare dietro ad aspettarli non ha senso. Ce la giocheremo, come abbiamo sempre fatto in ogni campo, e vedremo come andrà. Tornare al “Barbera”? Per me è sempre un derby, quindi… So quello che mi aspetta. Rispetto di tutti, al massimo, ma paura di nessuno».