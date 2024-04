Ferrazza aggredita, trovato il colpevole. La giocatrice: «Faceva gestacci indicandosi il pene»

Identificato l’aggressore che, nell’ultima giornata del Girone C di Serie C, ha colpito al volto Alice Ferrazza con un pugno. Come riporta l’edizione romana de “La Repubblica“, il colpevole sarebbe Vittorio Belotti, 71enne coach personale di alcune giocatrici della VIS Meditteranea, squadra contro la quale ha giocato il Trastevere in cui milita la calciatrice aggredita.

Alice Ferrazza ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sull’accaduto:

«Purtroppo ancora oggi ci troviamo a parlarne. È molto triste. Si discute tanto di violenza sulle donne, di come tutelarle, anche noi partecipiamo alle manifestazioni e poi accadono queste cose nei campi e non solo. Per me è la prima volta e posso dire che eravamo tutti sconvolti, anche l’arbitra. In due giorni tutte le società si sono strette attorno a me, questo è stato molto bello ma non basta. Quello che mi ha colpito faceva gestacci, sputava. Io e l’altra capitana cercavamo di dividere le ragazze ma lui è tornato indietro e mi è venuto contro dicendomi cose brutte. Faceva gestacci indicandosi il pene. Allora io ho chiesto ‘Ma se lo facessero alle vostre figlie?’. Lui secondo me nemmeno mi ha sentita nella confusione».