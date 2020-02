L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Riunitosi ieri, presieduto dalla Dott.ssa Daniela STRADIOTTO, con il coordinamento del Primo Dirigente della Polizia di Stato dott. Massimo PASSARIELLO e la partecipazione di:

Svolge le funzioni di Segretario il Commissario Capo Roberto MARIANI dell'Ufficio Ordine Pubblico.

Visto il protocollo d’intesa del 4 agosto 2017 per “il rilancio della gestione tra semplificazione e partecipazione”; Visto l’articolo 1 del DL 8 febbraio 2007, n.8, come convertito con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2007, nr. 41; Letta la Determinazione nr. 22/2014 del 23 maggio 2014, con la quale sono state fissate le modalità per l’assegnazione degli indici di rischio dell’Osservatorio e le misure connesse a ciascun livello di rischio; Tenuto conto delle note inviate dalle Autorità Provinciali di P.S. Arezzo, Brescia, Catanzaro, Chieti, Frosinone, Messina, Napoli, Potenza, Ragusa, Siracusa, Varese e Verona; Preso atto delle informazioni fornite dai componenti dell’organismo collegiale relative agli incontri in argomento; Considerato che: domenica 16 febbraio 2020 sono in programma le gare: “Siracusa – Modica” (Serie D); “Anitrella – Ferentino” (dilettanti);

Venerdì 21 febbraio 2020 è in programma la gara: “Brescia – Napoli” (Serie A);

domenica 23 febbraio 2020 sono in programma le gare: “Hellas Verona – Cagliari” (Serie A); “Roma – Lecce” (Serie A); “Cavese – Bari” (Serie C); “F.C. Messina – Savoia” (Serie D); “Marina di Ragusa – Acireale” (Serie D); “Vastese – Avezzano” (Serie D); “Ferrandina – Melfi” (dilettanti);

Mercoledì 26 febbraio 2020 sono in programma le gare: “Arezzo – Robur Siena” (Serie C); “Catanzaro Reggina” (Serie C);

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE Per gli incontri di calcio “Brescia – Napoli” e “Catanzaro – Reggina”, connotati da elevati profili di rischio, si suggerisce l’adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative: vendita dei tagliandi per i residenti, rispettivamente, nelle Province di Napoli e Reggio Calabria, esclusivamente per il settore “ospiti” e solo se in possesso di tessera di fidelizzazione della S.S. Calcio Napoli e della Reggina 1914; incedibilità dei titoli di ingresso; implementazione del servizio di stewarding; rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore.

Per gli incontri di calcio “Hellas Verona – Cagliari”, “Roma – Lecce” e “Arezzo – Robur Siena”, connotati da elevati profili di rischio, si suggerisce l’adozione in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative: vendita dei tagliandi per i residenti, rispettivamente, nelle Province di Cagliari, Lecce e Siena ai soli possessori di tessera di fidelizzazione del Cagliari Calcio, della U.S. Lecce e della Robur Siena;  implementazione del servizio di stewarding; rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore.

Per l’incontro di calcio “Cavese – Bari”, connotato da elevati profili di rischio, si suggerisce l’adozione in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative: vendita dei tagliandi per il settore “ospiti” ai soli residenti nelle Province di Bari e BAT ed ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione della S.S. Calcio Bari ovunque residenti; implementazione del servizio di stewarding; rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore.

Per gli incontri di calcio “Siracusa – Modica”, “Marina di Ragusa – Acireale” e “Anitrella – Ferentino”, nonché per l’incontro di basket “O.

J. Varese – Virtus Bologna”, connotati da profili di rischio, ma per i quali non appare necessario il rinvio alle valutazioni del CASMS, le Autorità Provinciali di P.S. di Siracusa, Ragusa, Frosinone e Varese, previa riunione con le società sportive interessate, sono pregate di valutare la fattibilità dell’attuazione delle seguenti misure organizzative: vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti nel limite stabilito dalle Autorità di P.S., nelle ricevitorie individuate dalle società sportive sotto la responsabilità delle stesse, previa esibizione da parte dell’acquirente di un documento di identità; vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti sino alle ore 19.00 del giorno antecedente la gara; trasmissione a cura delle società sportive ospitate dell’elenco degli acquirenti, rispettivamente, alle Questure di Siracusa, Ragusa, Frosinone e Varese, comprensivo del nominativo e della data di nascita, entro le ore 10,00 del giorno della gara; impiego nel settore ospiti di volontari delle società ospitate con casacca riconoscibile (simile a quella degli steward), i cui dati identificativi, forniti con apposito elenco, dovranno essere preventivamente verificati; adeguata comunicazione ai tifosi delle Società Sportive interessate.

Gli incontri di calcio “Ferrandina – Melfi”, “F.C. Messina – Savoia” e “Vastese – Avezzano”, connotati da alti profili di rischio, sono rinviati alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive ai fini dell’individuazione di misure di rigore. Contestualmente, si dà mandato alla Lega Nazionale Dilettanti competenti di interessare le Società organizzatrici di non avviare la vendita dei tagliandi per tutti i settori.