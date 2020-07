Marco Di Vaio e Tommaso Fini, rispettivamente capo scouting e team manager del Bologna, hanno salvato la vita ad una donna 64enne. Si trovavano a Pinzolo per il consueto sopralluogo pre-ritiro e si sono accorti di una signora in bici che si era accasciata a terra. Fini ha chiesto a Di Vaio di contattare il dottor Sisca che ha guidato lo stesso Fini in un massaggio cardiaco. La tempestività ha garantito il lieto fine.