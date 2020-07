Il Sindaco di Torre Annunziata Ascione ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco quanto riportato da “Solosavoia.it”: «Sto raccogliendo positivi input da numerosi imprenditori privati interessati ad effettuare i lavori al campo. Tra questi Givova che porterà anche alcuni altri investitori. Sono molto fiducioso in tal senso. Spadafora? Ho chiesto al Ministro, forte della sensibilità dimostrate per il mondo dello sport e del calcio durante la pandemia, un suo intervento per consentire anche alle società che faranno richiesta di ripescaggio nella serie superiore di poter ottenere delle deroghe sui tempi di consegna delle strutture. In tal senso sarà necessario interloquire con la Federazione. Confido molto in lui e spero quanto prima di poterlo incontrare di persona per confutare le nostre ragioni».