L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma su Mario Balotelli. Le piste Flamengo e Vasco Da Gama sono sfumate in prima battuta, chissà che non possano tornare di moda. Mario vorrebbe restare in Serie A per convincere Mancini a portarlo all’Europeo. Il suo ingaggio, però, è destinato a dimezzarsi.