Il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, non ha escluso la possibilità della chiusura delle regioni in caso di aumento dei contagi.

Infatti secondo quanto riporta “Notizie.it”, il ministro ha affermato a proposito di questo: “Appena c’è una spia che si accende dobbiamo intervenire”.





Al momento non si può escludere nulla, visto che i contagi aumentano di giorno in giorno.