“Una linea più dura nella lotta al Coronavirus con restrizioni e zone rosse?La linea dura non la decide la politica ma sono i numeri a stabilirla”. Queste le parole del governatore della Sicilia, Nello Musumeci, rilasciate ai microfoni di “Omnibus” di La7 in merito l’emergenza Coronavirus.

Musumeci ha continuato dicendo: “Non si può immaginare una misura restrittiva se i dati che emergono dal territorio non suggeriscono l’opportunità di farlo. In Sicilia ho istituito cinque zone rosse, sono scelte dolorose ma inevitabili perchè se le autorità sanitarie mandano dei dati che esulano dall’andamento fisiologico non si può non determinare la chiusura”.





Il governatore della Sicilia infine ha concluso così “Non servono mille sanzioni , ne bastano dieci pesanti che possano così diventare un deterrente”. Abbiamo fatto appello al senso di responsabilità perchè finito l’effetto paura ognuno si sente libero quasi di sfidare il virus: questo è un atteggiamento irresponsabile perchè rappresenta un pericolo anche per gli altri”.