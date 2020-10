Incredibile quanto successo a Latina, dove l’Asl per evitare lunghe file al drive in per il tampone, ha previsto la prenotazione per sottoporsi al tampone. Tutto molto organizzato, se non fosse che non mancano i “furbetti”.

Infatti secondo quanto riporta “La Repubblica”, alcuni cittadini sono arrivati a “taroccare” le prenotazioni per essere soggetti a tampone. In pratica alcuni facevano lo screenshot al Qr code della persona che doveva essere soggetta a tampone e presentavano lo stesso codice alla drive in, in maniera tale da fare il tampone senza una prescrizione medica.





A scoprire tale sistema è stato, a Terracina, il dottor Giuseppe Ciarlo, che ha trovato ben 4 furbetti.