Intervistato da “Parma Live” Nicola Binda, giornalista de “La Gazzetta dello Sport” esperto di serie B si è espresso sul campionato cadetto e sul Palermo.

Ecco le sue parole:

«Credo che il campionato stia confermando le sensazioni della vigilia che vedevano Palermo e Parma favorite. Il Venezia è sicuramente un’ottima alternativa. Bisogna stare attenti alla crescita della Cremonese che, con l’arrivo di Coda e l’arrivo di Stroppa come allenatore, è destinata a guadagnar posizioni e a giocarsi la promozione diretta. Non vedo altre squadre. Vedo il Catanzaro come outsider, ma credo che la promozione diretta possa riguardare Parma, Palermo, Venezia e Cremonese».

Binda: «Il Palermo è una squadra di spada che nelle difficoltà si esalta e affronta le battaglie a testa alta»