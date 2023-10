Intervistato da “Parma Live” Nicola Binda, giornalista de “La Gazzetta dello Sport” esperto di serie B si è espresso sul campionato cadetto e sul Palermo.

Ecco le sue parole:

«Il lavoro di Pecchia dà continuità all’anno precedente. La scorsa stagione il tecnico ducale ha gettato le basi per costruire un Parma vincente. Il traguardo dei playoff è stato un ottimo risultato, vista la concorrenza che c’era lo scorso anno; secondo me la compagine ducale la scorsa stagione è andata oltre le sue possibilità. Quest’anno la società crociata ha rinforzato bene sul mercato: la squadra ducale è più esperta e matura, più pronta per questa categoria. Secondo me il Parma può andare oltre i playoff. Importante, su questo aspetto Pecchia può farci poco, è che la squadra impari a soffrire, impari a gestire i momenti di difficoltà, come avvenuto a Venezia. Il Parma è più una squadra di fioretto che di spada, sulla qualità e la tecnica ha pochi rivali. Al contrario, il Palermo è più una squadra di spada che nelle difficoltà si esalta e affronta le battaglie a testa alta. La squadra crociata deve diventare più maschio, deve essere disposto a soffrire. Se la compagine crociata riuscirà a superare questo piccolo ostacolo, sarà destinata alla Serie A, altrimenti il percorso sarà più difficile».