Il noto giornalista e telecronista di Sky Sport, Maurizio Compagnoni ha parlato ai microfoni di “PianetaSerieB” esprimendosi sul campionato di serie B e sul Palermo.

Ecco qualche estratto:

«Il Parma sembra aver trovato continuità nel rendimento, grazie al lavoro di Pecchia. Come direbbe Mourinho, adesso c’è empatia. Per quanto riguarda il Como, Longo è riuscito a raddrizzare una situazione un po’ complicata e quest’anno sta raccogliendo i frutti di quanto seminato. Il Palermo è stato bravo sul mercato: i rosanero hanno inserito le pedine giuste, vedi Lucioni che in B è una garanzia per i risultati ma anche per l’ambiente. l Catanzaro sembra sulle stesse orme del Sudtirol dello scorso anno, anche se quest’ultimo ci ha messo un po’ per ingranare. I calabresi, invece, sono partiti forti da subito: vedo una squadra che fa risultato attraverso il gioco, che segna tanto e diverte il suo numeroso, passionale pubblico».