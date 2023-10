Luciano Moggi, ha parlato a “Kiss Kiss Napoli” del Bari e del Napoli esprimendosi anche sui De Laurentiis.

Ecco le sue parole:

«Se il Bari fosse andato in A De Laurentiis avrebbe fatto una valutazione sulla possibile cessione del Napoli. E’ un concetto da imprenditori. De Laurentiis è criticabile per il carattere che ha, ha litigato con tutti gli allenatori o quasi. Ammiro De Laurentiis quando lo considero un imprenditore, ha un bilancio sano, la sua squadra è campione d’Italia e tra poco ci sarà anche il Bari in A. Sotto questo profilo lo ammiro, forse sarà difficile conviverci».