Guido Bertolaso è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano a causa del Coronavirus. L’ex capo della Protezione Civile è stato chiamato dal governatore della Lombardia Attilio Fontana come consulente per la realizzazione di un ospedale negli spazi della Fiera Milano al Portello. È risultato positivo al Covid-19 ed è stato ricoverato in ospedale. Questa mattina il governatore Fontana, nel corso del consueto punto stampa, aveva detto di non avere notizie sullo stato di salute di Bertolaso: “Non so come stia. Ieri l’ho sentito mi ha detto che aveva un po’ di febbre e disturbi tipici della malattia, la voce mi sembrava squillante e tranquilla”.