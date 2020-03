Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo “Instagram”, Luca Ficarotta, calciatore rosanero, ha voluto mandare un messaggio alla città di Palermo in questo momento di piena emergenza per la diffusione del Coronavirus nel territorio italiano. Ecco il suo messaggio: “Purtroppo tutto si è fermato,i nostri sogni, ma so anche che tutto questo presto finirà e entreremo di nuovo in scena. Svegliarsi la mattina,andare al campo per preparare al meglio la settimana e arrivare al venerdì con il cuore che va già a mille pensando alla domenica,la nostra domenica al Renzo Barbera, la nostra seconda casa. Mi manca il profumo del manto verde, mi manca sentire il calore e i colori dei nostri strepitosi tifosi che fanno venire i brividi,un emozione unica, mi manca la mia seconda famiglia e so che tutto questo manca anche ai miei compagni perché noi tutti siamo una famiglia, la FAMIGLIA ROSANERO. Ora il nostro obbiettivo è vincere questa battaglia restando uniti,perché solo così possiamo tornare a sognare tutti insieme. Sempre forza PALERMO”. In basso il post in questione.