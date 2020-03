“L’umanità intera è minacciata dal coronavirus”. A lanciare l’allarme è l’Onu, annunciando un piano globale contro la pandemia: 2 miliardi di dollari per combattere la malattia in Sud America, Africa, Medio Oriente e Asia. Una risposta che riguarda i Paesi più vulnerabili e poveri del pianeta nel tentativo di proteggere milioni di persone. “Il virus si sta ora diffondendo in paesi con sistemi sanitari deboli, compresi alcuni che stanno già affrontando crisi umanitarie. Questi paesi hanno bisogno del nostro sostegno, per solidarietà ma anche per proteggerci tutti e aiutare a sconfiggere questa pandemia”, ha detto il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante la conferenza virtuale per il lancio del piano di risposta umanitaria dell’Onu. “Allo stesso tempo – ha aggiunto – non dobbiamo combattere la pandemia a spese delle altre emergenze sanitarie umanitarie”.