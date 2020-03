La diffusione del Coronavirus nel territorio italiano ha imposto lo stop ai campionati, il cui futuro rimane ancora incerto. Tra le ipotesi per alleviare le conseguenti difficoltà economiche dei club, anche la proposta di un taglio agli stipendi dei calciatori. Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo “Instagram”, Antonio Floro Flores, ex attaccante, ha espresso la sua opinione in merito a questa ipotesi. Ecco il suo messaggio: “Vorre dire a tutti sti geni che parlano sempre dei calciatori, che i giocatori sono sempre i primi che davanti alle difficoltà fanno beneficenza, quando c’è da aiutare il prossimo non si tirano mai indietro. Ma sti geni di politici invece di parlare e avere i portaborse dietro si riducessero lo stipendio e risolvessero il 50% dei problemi”. In basso il post in questione: