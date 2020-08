Ottime notizie per i cittadini del Friuli-Venezia Giulia, che, come riporta “Teleclubitalia.it”, a partire dal 31 agosto 2020 potranno usufruire di un contributo regionale sul carburante, al quale aggiungere uno sconto di 5 centesimi al litri applicato dai distributori per spingere i cittadini a fare rifornimento in Italia e limitare le “gite” oltre confine, in Slovenia dove è meno caro.

In questo modo benzina e diesel andranno a costare circa 1 euro al litro.

Si tratta di un test avviato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia che durerà fino al 30 settembre 2020, solo allora si deciderà se mantenere gli sconti anche successivamente oppure tornare ai prezzi nazionali, con un risparmio per i cittadini pari a 350.000 euro circa.