Come riportato da “Il Corriere dello Sport” l’Inter in questo momento vedrebbe congelate alcune trattative in entrata. Tra queste quelle per Kumbulla ed Emerson Palmieri.

Per quanto riguarda il difensore del Verona è tutto congelato nonostante sia stato raggiunto un accordo con i gialloblu ma i nerazzurri hanno poi virato l’attenzione su Kolarov. Stessa cosa anche per l’affare legato all’ex rosanero.