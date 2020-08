Nella tradizionale conferenza stampa estiva tenuta a Berlino, la cancelliera Angela Merkel ha parlato ai suoi cittadini facendo il punto su diversi argomenti che stanno interessando la Germania: “Da più di sei mesi ormai il coronavirus determina il mio lavoro di cancelliere e dalla prospettiva odierna mi sembra abbastanza chiaro che continuerà a essere così in Inverno e in Autunno.

Ci si deve aspettare che nei prossimi mesi sarà ancora più difficile di quanto non lo sia ora in Estate. La scuola non deve lasciare indietro nessuno”.