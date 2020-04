Intervenuto ai microfoni di “Canale 8”, Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, ha commentato la situazione che sta vivendo il suo club, alle prese con l’emergenza Coronavirus: «Abbiamo un grande obiettivo a portata di mano. Al momento l’attenzione è rivolta alla tragedia ma vogliamo ripartire al più presto, vogliamo conquistare questo traguardo sul campo. Mancano due-tre gare per ottenere la matematica promozione in Serie A, non ci sono dubbi sull’approdo nella massima serie. L’idea della prossima stagione è di aggiungere quattro o cinque elementi che che ci servono ed avere riconoscenza per chi è sceso per noi in B o chi poteva andare in Serie A come Kragl e Viola ma ha scelto questa squadra».