Tra le varie ipotesi per concludere il torneo di Serie A, c’è anche quella di giocare le partite rimanenti al Centro-Sud del Paese. Un’idea bocciata da Stefano Mauri, ex centrocampista della Lazio, che ha così parlato ai microfoni di “RadioSei”: «Non sarebbe equo giocare al Sud per le squadre del Nord, mentre le altre, come la Lazio, potrebbero usufruire del loro stadio. Milan e Inter hanno accettato quest’ipotesi? Forse solamente a parole. Credo che difficilmente le formazioni potrebbero spostarsi di continuo, sarebbe necessario che si trasferissero a tempo pieno per il proseguimento del campionato. Le possibilità che si possa riprendere sono maggiori per la Serie A, mentre le altre categorie partiranno solamente se le scelte fatte si riveleranno positive».