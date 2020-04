Il calcio portoghese potrebbe tornare negli stadi della nazione nei mesi di giugno e luglio per concludere il campionato. A renderlo noto è stato il primo ministro Antonio Costa in un’intervista al settimanale “Expresso”: «Il campionato portoghese terminerà durante i mesi di giugno e luglio. Credo che rispetteremo queste date, sperando che possano tornare anche i tifosi. Per loro ci sono diverse soluzioni: potrebbero esserci partite a porte chiuse o con posti riservati, ben distribuiti nello stadio, rispettando le norme di sicurezza».