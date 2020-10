“Troppe persone vanno dal medico con la richiesta di prescrizione e in questo modo si creano file e attese.

Con la conseguenza che “chi sta sette ore in coda potrebbe avere un calo di attenzione nel rispettare le misure anti-contagio e se c’è un positivo aumenta il rischio di contrarre il virus





I cittadini devono fidarsi dei medici. Se non serve e non ci sono le condizioni, non bisogna fare il test”. Queste le parole dell’infettivologo, Matteo Bassetti, riportate da “Notizie.it” in merito l’emergenza Coronavirus.