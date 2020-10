“Penso ci sarà un lockdown a novembre. Io l’ho sempre pensato, il penso che il lockdown totale ci sarà.

Faccio questa mia piccola previsione, io penso che ci sarà a novembre per evitare di farlo a Natale perché sarebbe una tragedia per la nostra economia. È una tentazione sotterranea già questo Dpcm ma non credo che sarà la soluzione per combattere il virus”





Quindi la gente vive un’ansia totale, non solo rispetto al virus ma anche rispetto al proprio futuro e alle proprie relazioni, con questioni razionali e irrazionali”. Queste le parole del giornalista, Claudio Brachino, rilasciate ai microfoni di “La7” in merito l’emergenza Coronavirus.