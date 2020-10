Secondo quanto si apprende da una nota dell’agenzia, “Ansa”, Daniele Ragatzu, il calciatore ex Cagliari è stato rinviato a giudizio per maltrattamenti e stalking nei confronti dell’ex compagna. La data del processo è fissata per il 15 luglio 2021.

Come riporta l’Ansa secondo l’accusa l’attaccante avrebbe maltrattato, umiliato, insultato la compagna e convivente tra l’ottobre del 2016 e l’ottobre del 2017, ai tempi dell’esperienza con la maglia dell’Olbia. La violenza sarebbe dettata dalla gelosia nei confronti della donna, costretta ad abbandonare il lavoro e obbligata a trascorrere le giornate chiusa in casa.





Le persecuzioni sarebbero continuate nonostante il suo stato di gravidanza e anche dopo la separazione ed il ritorno della ragazza dai genitori. Poi la denuncia e l’apertura dell’inchiesta.