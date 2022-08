Nel corso di B-side, speciale di approfondimento “Sky Sport” Daniele Barone si è espresso sulle capolista del campionato cadetto dopo le due giornate.

Ecco le sue parole:

«Il Cosenza in testa alla classifica è un dato che magari vale poco essendo alle prime giornate, ma è la vera grande sorpresa. Il Frosinone invece era una squadra che già intrigava. Cosenza prima grande sorpresa, il Frosinone secondo me lì davanti ha giocatori molti interessanti come Moro».