Come si legge su “Gds.it” l’Ascoli sta per cedere al pressing forte del Palermo. Saric è molto più vicino rispetto a qualche giorno fa. Nella pista che porta al centrocampista bosniaco si è inserito anche il Pisa ed era già presente la Cremonese in Serie A. Ma il club rosanero gode del gradimento del giocatore.

L’accordo tra le parti sembra essere totale sulla base di un contratto quadriennale. Il nodo da sciogliere è ovviamente quello legato all’offerta: i siciliani si sono spinti ad una cifra che gira intorno ai 2 milioni di euro. Il club marchigiano non vorrebbe rinforzare una diretta concorrente in Serie B ma di fronte ad un rilancio simile è difficile dire di no.

La risposta potrebbe arrivare nel tardo pomeriggio di oggi. Dipende solo dall’Ascoli: l’agente del giocatore Gianluca Mancini, Saric e il Palermo, sono in attesa di un riscontro da parte del diesse Valentini. Poi potranno sistemarsi i dettagli burocratici sul contratto e dare il via libera all’operazione.