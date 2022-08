Come si legge su “TMW” in arrivo un colpo di mercato per il Trapani.

Probabilmente l’acquisto copertina per la Serie D di questa estate: il Trapani e la sua dirigenza con presidente e col direttore Chiavaro, insieme all’agente e intermediario Danilo Quarto, stanno provando a ultimare i dettagli del biennale in Sicilia del centravanti belga. 32 anni, reduce dalla rescissione col Padova dopo il caso doping, è tornato regolarmente in campo poi in Lussemburgo dove da gennaio è tesserato con l’Hesperange. 21 reti in B, 18 in C, il classe ’89 di Bruxelles sarebbe il grande colpo per la formazione trapanese. E sembra davvero a un passo.