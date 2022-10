Ci aveva già provato in occasione di Bari-Spal (CLICCA QUI per saperne di più) ma in quell’occasione il suo “lato B” non portò fortuna alla formazione pugliese.

Sabato, invece, è andata decisamente meglio: il Bari ha vinto per 6-2 contro il Brescia e la foto del suo fondoschiena, esibito senza vergogna in Curva Nord, è diventata virale sui social. Protagonista di questa bizzarra vicenda la modella Coyote Cutee, 60mila follower su Instagram e attiva anche sulla piattaforma di contenuti a pagamento OnlyFans.

Bari, parla la tifosa che si è spogliata al San Nicola: «Ho espresso il mio amore per la mia squadra del cuore»