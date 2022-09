Ha fatto scalpore sui social lo scatto della tifosa del Bari che in occasione del match contro la Spal si è spogliata in curva.

“Telebari” riporta approfondimenti sull’identità della ragazza intervistandola. Ha 21 anni, l’abbonamento in Curva Nord e si è diplomata al liceo scientifico Scacchi. Ora studia Comunicazione e si laureerà con una tesi sul suo lavoro. Ha un volto la tifosa che al termine della partita Bari-Spal si era fatta fotografare in intimo di spalle sugli spalti dello Stadio San Nicola. Lei è una content creator. I suoi non sono però tutorial di cucina o lezioni di fitness. Attraverso la piattaforma OnlyFans vende contenuti erotici pagando regolarmente le tasse con partita IVA. Un fenomeno che da qualche hanno ha preso piede non solo in Italia e che sta consentendo di ottenere importanti guadagni a chi ne fa parte. In maniera completamente legale. Diverso dalla pornografia e assolutamente da non confondere con una qualche forma di prostituzione. Per dare un’idea del giro economico di questo fiorente settore, la nostra tifosa riesce a guadagnare a lordo circa 5mila dollari al mese.

Ecco alcune sue parole:

«Sono una semplice tifosa che voleva solo festeggiare. Speravo solo di portare fortuna. Volevo rappresentare sul mio profilo Instagram il mio amore per il Bari. Ho iniziato a lavorare con OnlyFan già all’università e mi ha dato più autonomia e consapevolezza. Oggi guadagno 5 dollari al mese. Quella foto non è stato fatto per intento pubblicitario, ho un profilo privato, è stata condivisa a mia insaputa. Mercificazione del corpo della donna? Ci sono varie correnti del femminismo che incentivano la libertà di esperssione del corpo, io ritengo che la donna deve essere libera e fiera di mostrare il proprio corpo e questo non autorizza un’altra persona ad usare violenza sia fisica che verbale. Tanti uomini allo stadio erano senza maglia per il forte caldo, non capisco perché una donna non sia legittimata a spogliarsi»

Bari-Spal, tifosa si spoglia al San Nicola. I social ironizzano: «Nel calcio serve sempre tanto c**o»