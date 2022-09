Come riportato da “LaGazzettadelmezzoggiorno” una tifosa misteriosa e sfegatata dei galletti si sveste per la sua squadra del cuore: ma lo spogliarello non è servito al Bari calcio per vincere il match contro la Spal giocato oggi al San Nicola nel capoluogo pugliese.

I biancorossi infatti dopo aver dominato nel primo tempo andando a segno con due reti, sono stati raggiunti dagli avversari. La partita si è conclusa con un 2-2. Intanto nelle chat dei tifosi impazza lo scatto della tifosa in déshabillé e piovono commenti ironici sui social network:

«Peccato per il Bari, nel calcio serve sempre tanto c**o» ironizzano i tifosi. La foto, scattata in tribuna est nello stadio cittadino, ha fatto il giro del web.