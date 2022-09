Come si legge su “Tuttocalciocatania.com” Michele Somma da qualche giorno è a Ragalna, con tanto di foto scattata alla presenza del patron rossazzurro Ross Pelligra. Il Catania è riuscito a spuntarla rispetto ad una serie di società che erano state accostate a lui nell’ultimo periodo. Si tratta di Messina, Foggia e Renate, tutte militanti nel campionato di Serie C, ma Somma ha preferito la destinazione malgrado la militanza in D, spinto dall’ambizioso progetto Pelligra. Ma nonostante ciò, il club etneo non ha ancora pubblicato nessun annuncio ufficiale per l’ex rosanero. Il motivo? Sconosciuto.