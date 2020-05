«Stiamo aspettando l’esito che tutti vogliamo, per iniziare i playoff – osserva Simone Simeri, attaccante del Bari tra i più favoreli alla ripresa del torneo -. Sensazioni sull’incontro Governo-Federazione? Credo che qualcosina verrà fuori tra le cose che si sono dette. Noi speriamo di raggiungere l’obiettivo sul campo, senza ricevere favori. Meritiamo la B. Abbiamo rivendicato il rispetto perché noi abbiamo sempre lavorato, aspettando il giorno per scendere in campo. Giocare dopo 4 mesi? Ci sono fortissimi rischi, ma è un rischio che vogliamo correre. Se in C ci sono squadre che non hanno possibilità di mettere in atto il protocollo, non è che non dobbiamo giocare noi che possiamo farlo». Queste le parole di Simone Simeri, attaccante del Bari tra i più favorevoli alla ripresa del torneo intervenuto ai microfoni di “TBSport”.