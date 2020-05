Nelle ultime ore, nel mirino del presidente Lotito è finito l’articolo odierno a firma di Sebastiano Vernazza dove vengono messi in risalto alcuni punti oscuri della carriera calcistica di Lotito e le ultime dichiarazioni sul match Juventus-Inter giocato prima del lockdown: “Il dott. Claudio Lotito ha preso atto dell’articolo pubblicato sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, a firma di Sebastiano Vernazza, finalizzato a diffamare e gettare discredito sulla sua persona. La libertà di informazione non consente di violare il diritto della persona alla sua immagine, e quando viene utilizzata solo come schermo per mettere in ridicolo o colpire qualcuno deve essere sanzionata. Il dott. Lotito ha dato quindi mandato ai suoi legali di reagire in tutte le sedi giudiziarie (civili e penali) per ottenere la tutela che la Costituzione assicura alla persona”.