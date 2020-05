La Lega Calcio, in attesa della data ufficiale per la ripresa della Serie A, avanza la proposta di ripartire dai recuperi delle partite rinviate prima della sospensione del campionato. In questo modo, se tutto si fermasse di nuovo, le squadre avrebbero lo stesso numero di partite disputate.

La Serie A presto tornerà a farci compagnia, ma in attesa di scoprire la data che verrà ufficializzata il 28 maggio dal Ministro Spadafora (13 o 20 giugno) la Lega Calcio intanto pensa al calendario e a come sistemare la questione dei recuperi.

Martedì 26 maggio in Lega infatti non sarà così improbabile sentire la richiesta di ripartire con il campionato proprio da quelle partite che erano state sospese o annullate causa Covid due mesi fa. Questa opzione, infatti, consentirebbe a tutte le squadre di allinearsi dal punto di vista del numero di partite giocate, nel caso la stagione venisse nuovamente fermata.

Se quindi la proposta venisse approvata, il campionato ripartirà con i quattro recuperi della 25^ giornata di Serie A: Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino-Parma.

Manca davvero poco affinché il camponato possa ripartire in tutta sicurezza. Dopo aver acconsentito agli allenamenti collettivi e aver ricevuto l‘ok per il protocollo che dovrà essere attuato da tutte le società per garantire sicurezza, ora si attende solo l’ufficialità della data in cui finalmente gli appassionati torneranno a guardare e tifare i loro beniamini.