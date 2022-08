Intervistato da “Sky Sport” Salvatore Elia ha parlato così in vista della sfida contro il Bari:

«Sarà una partita tosta, noi siamo pronti, abbiamo lavorato al meglio per prepararci. Saranno 90 minuti di fuoco. Bari avvantaggiata? Non credo, le idee del mister dobbiamo ancora capirle al 100% ma penso che le tattiche le abbiamo già capite e siamo allo stesso livello degli avversari. Quando ci sono così tanti tifosi c’è uno stimolo in più».