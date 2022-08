Bari-Palermo, Corini: «Mercato? Fatti acquisti di valore, arriveranno altri 2-3 giocatori»

Eugenio Corini è intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” parlando in merito alla sfida contro il Bari:

«Valutare la squadra da chi è stata allenata è sempre importante quando si subentra, chi mi ha preceduto ha lavorato bene, abbiamo cercato di mettere dentro qualcosa di nostro. Oggi mi aspetto un’ulteriore passo in avanti per consolidare le nostre idee. C’è un’idea ben precisa di come costruire la squadra. Mercato? Abbiamo messo a segno tre acquisti di assoluto valore, ne faremo altri due o tre, per fortuna il calcio è un gioco dinamico, l’idea è quella di consolidare un certo tipo di atteggiamento e svilupparlo su un sistema messo nelle condizioni migliori».