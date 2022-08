Eugenio Corini ha parlato così nel pre-gara di Bari-Palermo :

«In serie B il livello è importante, si respira una grande atmosfera, siamo felici della vittoria fatta contro il Perugia, è stata una vittoria fondamentale, stiamo lavorando bene. Oggi affrontiamo questo test in cui siamo in difficoltà a centrocampo avendo pochi cambi, ma l’atteggiamento dei miei ragazzi mi da fiducia. Bari è uno scoglio difficile ma abbiamo tutte le qualità per giocarcela. Sala ha fatto un’ottima partita ma anche Crivello ha giocato molto bene, è pronto per una partita importante».