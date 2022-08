Intervistato da “Sky Sport” Emanuele Terranova ha parlato così nel pre-gara di Bari-Palermo:

«Noi l’anno scorso ci siamo portati questi splendidi tifosi dalla nostra parte e questo era il nostro obiettivo primario, oggi ci hanno dato una bella risposta. Il Palermo è una squadra in fiducia dopo la prima vittoria in campionato, ha una squadra importante e un tecnico preparatissimo che ci darà del filo da torcere questa sera. Sarà importante mettere in campo un po’ di tutto per vincere. Miei trascorsi al Palermo? Ho trascorso anni bellissimi, Palermo mi ha cresciuto».