Come scrive “TMW” c’è anche Mauro Meluso, reduce da un viaggio di studio in Inghilterra per migliorare le conoscenze della lingua inglese, tra gli ospiti questa sera al San Nicola per Bari-Palermo.

Una visita di cortesia non programmata e un’occasione per assistere ad una partita importante. Nessuna trattativa in corso per adesso ma il nome del dirigente protagonista di stagioni importanti con il Lecce e della salvezza dello Spezia con Vincenzo Italiano al timone al pari di Bigon, Zamuner e Sean Sogliano potrebbe essere preso in considerazione dal Palermo in ottica futura.

I rosanero infatti hanno in Luciano Zavagno una figura importante di riferimento per il gruppo City che si è già fatto apprezzare dagli operatori di mercato italiani, ma anche un direttore sportivo ad interim come Leandro Rinaudo – responsabile del settore giovanile – la cui conferma al ruolo di ds della prima squadra per tutta la stagione non è affatto scontata. Anzi è probabile che terminato il mercato il City Group possa avviare un casting alla ricerca di un profilo di spessore che conosca anche la lingua inglese e abbia esperienza pluriennale nel mondo del calciomercato. E tra Bigon, Zamuner e Sogliano spunta l’idea Meluso…