Come si legge sul sito di Gianluca Di Marzio Beppe Iachini sarà il nuovo allenatore del Bari: dopo l’esonero di Pasquale Marino il club pugliese ha trovato l’accordo con l’allenatore ex Parma e Fiorentina, che è ora in viaggio verso la città insieme al suo staff. Presto arriverà l’annuncio ufficiale.

