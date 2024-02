Ursino: «Il Palermo ha fatto acquisti importanti come Ranocchia e Diakité»

Foto LaPresse - Francesco Mazzitello 30/08/2014 Crotone (Italia) Sport Calcio Crotone - Ternana Campionato di Calcio Serie B 2014 2015 - Stadio "Scidà" nella foto: ds ursinoCrotone vs Ternana Italian Football Championship Legue 2014 2015 "Scidà" Stadium in the pic: ds ursino