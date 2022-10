Il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, ha parlato ai microfoni di “Radio Bari” commentando il match vinto dai galletti per 6-2 contro il Brescia.

Ecco le sue parole:

«Oggi è stata un’emozione enorme. Al 6-0 non sapevo più cosa pensare, sembrava di sognare. Qui è magico, ho pensato ai momenti difficile e quanto abbiamo faticato per arrivare fin qui, ma ora siamo primi in classifica in B. Ho pensato subito ai tifosi, lavoriamo per questa bellissima città, Bari è una grandissima responsabilità. Lo facciamo per chi viene sempre a vedere le partite e chi si segue dalla tv».