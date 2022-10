Intervenuto in conferenza stampa Ales Mateju ha parlato così della sconfitta contro il Südtirol:

«Bel ritiro a Manchester, oggi bene nel primo tempo, poi abbiamo preso gol e non siamo riusciti a recuperare. Loro tosti dietro, si sono difesi bene e compatti. Nel secondo tempo noi siamo stati più aggressivi, e abbiamo costruito bene la manovra ma sulla trequarti non siamo riusciti ad essere incisivi. Cross? Non siamo stati molto pericolosi. Ruolo? Gioco ovunque serva alla squadra e ovunque voglia il mister, destra sinistra o centrale cambia poco, l’importante essere utile alla squadra».