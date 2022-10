Marcello Cardona, presidente della Reggina, ha parlato dopo la gara persa contro il Modena ai microfoni di “Febea” :

«La squadra ha giocato bene per tutta la gara, si è espressa in modo incisivo. Certo, saremmo stati più contenti n caso di risultato positivo. Dobbiamo essere sereni, la squadra sta facendo bene sin dalla gara di Coppa. Non dobbiamo perdere la nostra bussola, quando mancheranno otto gare alla fine capiremo dove vogliamo arrivare».