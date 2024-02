Bari, De Laurentiis: «Cessione? Non ci sono cordate»

Il patron del Bari De Laurentiis si è espresso, nel corso della conferenza stampa odierna di presentazione dell’ex tecnico rosanero Iachini, parlando anche della possibile cessione del club.

Si seguito le sue parole:

«Più che irritare, dispiace che si creino situazioni difficili. Quando sono arrivato c’era una sala fatiscente e uno stadio impolverato, in questi anni si è costruito tanto partendo da zero. Oggi abbiamo una struttura invidiata da tanti, ha raccolto la Nazionale regalando uno spettacolo a tutta l’Italia. A me dispiace di tutto il rumore che si sta creando, giusto o sbagliato, perché qui c’è una società che ha sempre investito e che dalla D è arrivata a sfiorare la A. – continua De Laurentiis come riporta Tuttobari.com – Quest’anno è più difficile, a nessuno fa piacere ricevere insulti e fischi, vorrei che il tifo sostenesse comunque la squadra, perché i ragazzi ci vogliono credere».